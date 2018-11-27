Прокуратура Тарусы наказала начальника миграционной службы района

Прокуратура Тарусского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверкой установлено, что начальник миграционного пункта ОМВД России по Тарусскому району, при проведении выездных проверок предпринимателей, не вносил информацию в «Единый реестр проверок».
Прокуроры возбудили против него дело об административном правонарушении, и отправило его на рассмотрение мировому судье, который и признал его виновным, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
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