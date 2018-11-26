Ревнивый муж сядет на 12 лет за убийство друга

26.11.2018 16:30 260

Калужский районный суд вынес приговор в отношении калужанина, убившего друга из ревности.

В июле этого года они с женой встретили своего приятеля, распили на улице бутылку водки и, купив вторую, отправились домой продолжить банкет.

Когда женщина ненадолго вышла, убитый стал говорить хозяину, что хочет быть с его женой, а ему, сужу, тут не место. Тогда осужденный взял нож и два раза ударил им потерпевшего, который умер до приезда скорой.

Ревнивого мужа приговорили к 12 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.