Три иномарки столкнулись на трассе в Боровском районе

26.11.2018 13:24 273

В минувшее воскресенье, 25 ноября около 21 часа на трассе М-3 «Украина» произошло ДТП.

Автомобиль «Ниссан», двигаясь со стороны Москвы, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном Поло» и «Ситроеном».

В результате аварии пострадали трое: водитель и пассажирка «Ниссана», а также водитель «Фольксвагена» получили травмы разной степени тяжести, сообщает ОМВД России по Боровскому району.