В Боровске сбили пенсионера

26.11.2018 13:07 238

В воскресенье, 25 ноября, в Боровске сбили пешехода. 68-летний мужчина вечером переходил улицу Дзержинского в неположенном месте и попал под колеса «Фольксвагена». В результате наезда пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован, сообщает ОМВД России по Боровскому району.



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