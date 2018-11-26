«Мерседес» протаранил два «Фольксвагена»

26.11.2018 12:51 325

В минувшее воскресенье,25 ноября, на 122-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись три иномарки. Водитель «Мерседеса», двигаясь в сторону Москвы, столкнулся с автомобилями «Фольксваген Пассат» и «Фольксваген Тигуан». В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Тигуана», получившая различные травмы, сообщил ОМВД России по Малоярославецкому району.



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