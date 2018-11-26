В выходные на дорогах области получили травмы 9 человек

26.11.2018 11:50 79

За прошедшие выходные, 24 и 25 ноября на территории области в 7 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 9 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 820 нарушений Правил дорожного движения.Так, 26 человек сели за руль в нетрезвом виде, 77 автолюбителей ездили на машинах с нечитаемыми регистрационными знаками, а 27 водителей нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, за выходные дни попались 90 пешеходов-нарушителей, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД.