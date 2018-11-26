Расписание электричек Москва-Малоярославец вскоре изменится

26.11.2018 11:42 99

С 9 декабря вступит в силу новое расписание электропоездов Киевского направления, сообщается на сайте ЦППК.

Так, изменится время отправления маршрута Москва-Малоярославец: с Киевского вокзала столицы электричка отойдет в 20:33.

Кроме того скорректируется время отправления поездов №6307 Москва —Малоярославец с 20:28 на 19:51 и №7101 Москва —Малоярославец с 20:02 на 20:33.

