Калужане не болели гриппом на прошлой неделе

26.11.2018 11:31 79

Эпидемическая обстановка по по гриппу и ОРВИ на прошлой неделе оставалась устойчивой с незначительными сезонными колебаниями показателей заболеваемости.

Всего по области зарегистрировано 5733 случая ОРВИ, что на 15% выше уровня предыдущего периода Рост числа заболевших отмечен в основном у детей школьного возраста (20,7%) и взрослых (29,8%). Пороговые показатели заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп.

Грипп на территории области на 47 неделе не регистрировался.