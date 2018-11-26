Житель Боровского района ответит за грабеж, разбой и кражу

26.11.2018 10:23 104

33-летнего жителя Боровского района осудят сразу по трем уголовным статьям: «Кража», «Грабеж» и «Разбой», сообщила пресс-служба областного УМВД.

Так он вынес из магазина алкоголя на 700 рублей, не расплатившись на кассе. Через некоторое время этот же гражданин ограбил гостя из ближнего зарубежья, зашедшего в гости, где тот выпивал с друзьями. Потребовав у нового собутыльника горячительного, фигурант поколотил его и отправил в магазин, где гастарбайтер и обнаружил пропажу денег, похищенных в ходе избиения.

В третий раз мужчина отличился, познакомившись в кафе с дамами. Весело проведя время, компания отправилась домой. По дороге мужчина повздорил с новой знакомой, избил ее, забрав деньги, документы и мобильный телефон на 11 000 рублей.