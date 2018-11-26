В носках жителя Обнинска обнаружили крупную партию наркотиков

26.11.2018 09:57 269

Полицейские Обнинска задержали 20-летнего жителя Жуковского района, подозревая его в причастности к распространению наркотиков.

В ходе личного досмотра у молодого человека из носков достали 70 свертков с синтетическим веществом. Экспертиза установила, что в нем находилось около 30 гр наркотического средства N-метилэфедрон, что является крупным размером.

Задержанный признался, что вещество было приготовлено им к сбыту. Полицейские взяли его под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.