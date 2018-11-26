Рецидивист обокрал соседа, спасаясь от похмелья

26.11.2018 09:02 315

50-летний житель Малоярославецкого района обнаружил пропажу из двора дома двух металлических регистров и подставки от швейной машинки, сообщает 26 ноября ОМВД России по Малоярославецкому району.

Похитителем оказался неоднократно судимый сосед, помогавший потерпевшему по хозяйству. В беседе с полицейскими он пояснил, что в тот день страдал похмельем и искал средства на лечение. Черствые соседи отказали ему в кредите, и он решился на преступление, вывезя с участка металлические предметы. Сдав их в скупку, он потратил деньги на выпивку.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража», и, несмотря на то, что воришка обещает возместить хозяину стоимость похищенного в пять тысяч рублей, ему грозит два года тюрьмы.