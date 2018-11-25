Жители Москвы и Подмосковья отблагодарили калужских полицейских

25.11.2018 19:02 188

Благодарственные письма о работе калужских полицейских поступили в адрес Министерства Внутренних дел Российской Федерации из Москвы и Подмосковья.

Так житель столицы, вынужденный в официальном порядке общаться с калужскими дознавателями, благодарил майора полиции Дениса Зиновьева за искреннюю приверженность принципам законности и беспристрастности в работе.

Также житель Красногорска Московской области благодарил сотрудника кадрового подразделения областного УМВД Ольгу Носкову за четкую и своевременную подготовку информации и детальные разъяснения, сообщила пресс-служба ведомства.