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Собутыльник покинул застолье, прихватив чужой мобильник

25.11.2018 15:00 0 300
Собутыльник покинул застолье, прихватив чужой мобильник

Житель Малоярославца заявил в полицию о краже его мобильного телефона.

Мужчины употребляли алкоголь во дворе, и хозяин гаджета решил отлучиться на пару минут, оставив его лежать на лавке, где происходило застолье. Вернувшись, он не обнаружил ни мобильника, ни друга. Не ожидая от товарища такого подвоха, потерпевший напрасно ожидал его возвращения.

Стражи порядка явились домой к ранее судимому собутыльнику и выяснили, что заскучав на лавочке, он ушел, прихватив телефон, и продал гаджет первому встречному за 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, несмотря на то, что воришка обещал вернуть другу стоимость украденного телефона, против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


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