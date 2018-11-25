Кондровские воры похитили запчастей на 80 тысяч рублей

Житель Дзержинского района пожаловался в полицию на кражу запчастей от его машины, хранившихся в сарае и у дома.
Полицейские установили и задержали похитителей: ими оказались двое судимых жителей Кондрово, признавшихся, что три ночи подряд они выносили детали, сдавая их в скупку металла. Стоимость похищенного составила около 80 000 рублей, сообщил ОМВД России по Дзержинскому району.
Воришки находятся под подпиской о невыезде, за кражу им грозит пять лет тюрьмы.
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