Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 25 ноября
$ 65.67 0.06
74.94 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Кондровские воры похитили запчастей на 80 тысяч рублей

25.11.2018 10:00 0 340
Кондровские воры похитили запчастей на 80 тысяч рублей

Житель Дзержинского района пожаловался в полицию на кражу запчастей от его машины, хранившихся в сарае и у дома.

Полицейские установили и задержали похитителей: ими оказались двое судимых жителей Кондрово, признавшихся, что три ночи подряд они выносили детали, сдавая их в скупку металла. Стоимость похищенного составила около 80 000 рублей, сообщил ОМВД России по Дзержинскому району.

Воришки находятся под подпиской о невыезде, за кражу им грозит пять лет тюрьмы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Мошенники сдали свою съемную квартиру еще раз 24.11.2018 19:00

Психанувший отец обварил сына кипятком 24.11.2018 15:22

В пожаре на улице Ленина пострадал человек 24.11.2018 11:09

Лед тонкий и только на стоячих водоемах 23.11.2018 20:59

Трое юношей украли кабеля на 153 с лишним тысяч рублей 23.11.2018 18:54

Огонь с одного автомобиля перекинулся на соседний в Белоусово 23.11.2018 17:06

Голландские коровы приехали в Малоярославецкий район 23.11.2018 16:13

Ямы на дороге в Думиничском районе выровняли грейдером 23.11.2018 15:32

Автобус № 69 переходит на зимнее расписание 23.11.2018 13:42

Пострадавшей в Чернобыле заставят выдать жилищный сертификат 23.11.2018 13:22


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

20 ноя 2018 14:44
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.