Мошенники сдали свою съемную квартиру еще раз

24.11.2018 19:00 306

Пара, снимающая однокомнатную квартиру, решила подзаработать незаконным способом.

Мужчина выступал в роли риэлтора, разместив на сайте объявление о сдаче квартиры в центре Калуги по заниженной цене, сожительница же изображала хозяйку помещения. Гражданин ближнего зарубежья клюнул на предложение, отстегнув мошеннику 13 000 рублей (10 за квартиру и 3 за посреднические услуги). Ключ ему пообещали дать на следующий день под предлогом того, что хозяйка не успевает выехать.

Однако арендатор так и не смог попасть в снятое жилище, мнимый риэлтор же на звонки не отвечал. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, против мошенников возбуждено уголовное дело.