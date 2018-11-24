Психанувший отец обварил сына кипятком

24.11.2018 15:22 637

Житель Малоярославца проводил воспитательную беседу с 20-летним сыном-тунеядцем у себя на кухне.

Беседа переросла в конфликт: отец схватил чайник с кипятком и бросил в сына, окатив кипятком его живот и ноги. Осознав весь ужас случившегося, мужчина немедленно вызвал скорую помощь и стал оказывать парню доврачебную помощь. Медики доставили пострадавшего молодого человека, получившего ожоги 10 процентов тела, в больницу и сообщили в полицию.

Раскаявшийся отец обещал стражам порядка, что подобное больше не повторится, но тем не менее его действия были квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, с наказанием до двух лет тюрьмы, сообщали ОМВД по Малоярославецкому району.