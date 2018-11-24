В пожаре на улице Ленина пострадал человек

24.11.2018 11:09 550

Как сообщает пожарно-спасательная служба МЧС России по Калужской области, в огне пострадал человек.

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