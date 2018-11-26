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Мужчина заплатил алименты, чтобы водить спокойно

26.11.2018 08:00 0 224
Мужчина заплатил алименты, чтобы водить спокойно

Житель Мещовского района Калужской области накопил долг по алиментам в 124 тысячи рублей, пока сидел в колонии, сообщила 26 ноября пресс-служба областного управления судебных приставов.

Приставы запретили ему выезжать из страны и управлять машиной. А мужчина захотел устроиться водителем.

Чтобы получить работу, нерадивый отец пришел и погасил весь долг. Ограничения с него сразу сняли. После того, как он устроился на постоянную работу, исполнительный лист направили по месту работу, и алименты будут удерживать из его зарплаты.


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