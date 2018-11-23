Огонь с одного автомобиля перекинулся на соседний в Белоусово

23.11.2018 17:06 138

Автомобиль ВАЗ-21113 загорелся в пятницу, 23 ноября, на улице Садовой в Белоусово Жуковского района.

Пламя с ВАЗа перекинулось на стоявшую рядом «Волгу» и успело повредить ее до того, как обе машины потушили спасатели.

Из людей никто не пострадал, но «Лада», судя по фото с места ЧП, выгорела полностью.

С огнем боролись 8 спасателей на двух спецмашинах, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.