Огонь с одного автомобиля перекинулся на соседний в Белоусово

Автомобиль ВАЗ-21113 загорелся в пятницу, 23 ноября, на улице Садовой в Белоусово Жуковского района.
Пламя с ВАЗа перекинулось на стоявшую рядом «Волгу» и успело повредить ее до того, как обе машины потушили спасатели.
Из людей никто не пострадал, но «Лада», судя по фото с места ЧП, выгорела полностью.
С огнем боролись 8 спасателей на двух спецмашинах, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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