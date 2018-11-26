Просроченным мясом торговали в Мосальске

26.11.2018 06:50 251

Многочисленные нарушения при торговле мясом нашли во время проверки точек в Мосальском районе. Об этом стало известно в пятницу, 23 ноября.

Продавцы вовремя не проходили медосмотр. Ножи, доски, емкости для фарша были без маркировки. Сырые и готовые продукты хранили вместе, продукцию продавали с надорванной упаковкой.

Также продавалась мясная продукция без даты изготовления на этикетках, срока годности и условий хранения. Продавали и мясо с истекшим сроком годности.

Эти нарушения нашли в пяти торговых точках. Просрочку утилизировали сразу же, нарушения устранили, руководителей оштрафовали в общей сложности на 30 тысяч рублей.