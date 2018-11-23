Лед тонкий и только на стоячих водоемах

23.11.2018 20:59 164

Калужские спасители в пятницу, 23 ноября, измерили толщину льда на водоемах региона.

Реки: Ока, Протва, Угра, Шаня и Суходрев льдом пока полностью не покрылись.

На прудах и других стоячих водоемах лед уже есть, но он толщиной не более 2-4 см. Такой толщины недостаточно, чтобы безопасно выходить на поверхность, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Вероятность несчастного случая очень высока.