Трое юношей украли кабеля на 153 с лишним тысяч рублей

23.11.2018 18:54 372

Полицейские задержали троих молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет, которые украли три катушки с медным кабелем, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Юноши сговорились и проникли ночью на территорию предприятия, занимающегося строительством и электромонтажом. Катушки они докатили до оврага, где обожгли в костре кабель, а затем сдали его в металлолом. Выручили 70 тысяч рублей, которые поделили поровну.

Превращенный в лом кабель стоил более 153 тысяч рублей.

Молодых людей будут судить за кражу, они под подпиской о невыезде.