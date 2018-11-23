Голландские коровы приехали в Малоярославецкий район

23.11.2018 16:13 156

70 коров из Нидерландов приехали в среду, 21 ноября, в одно из хозяйств в Малоярославецком районе.

Все коровы клинически здоровы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Их на время карантина поместили в отдельное помещение. Когда буренки пройдут полную диагностику и получат прививки, их выпустят в общее стадо.

Транспорт, на котором приехали животные, продезинфицировали.