Автобус № 69 переходит на зимнее расписание

23.11.2018 13:42 100

С понедельника, 3 декабря, калужский маршрут № 69 «сквер Медицинских сестер - Дачи — кл.Литвиново» переходит на зимнее расписание.

Автобусы без льготного проезда будут ходить только по выходным и праздничным дням, сообщила пресс-служба городской управы.

Они будут выходить от сквера Медсестер в 8:00, 9:30 и 11:00. Обратно с кладбища коммерческие автобусы будут уходить в 8:45,10:15 и 11:45.

Льготный автобус будет ездить ежедневно.

От сквера он будет уходить в 7:15, 8:50, 10:30 12:10, 15:30, 17:10.

Обратно от литвиновского кладбища льготный автобус с 3 декабря выезжает в 8:00, 9:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00