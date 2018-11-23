Автобус № 69 переходит на зимнее расписание

С понедельника, 3 декабря, калужский маршрут № 69 «сквер Медицинских сестер - Дачи — кл.Литвиново» переходит на зимнее расписание.
Автобусы без льготного проезда будут ходить только по выходным и праздничным дням, сообщила пресс-служба городской управы.
Они будут выходить от сквера Медсестер в 8:00, 9:30 и 11:00. Обратно с кладбища коммерческие автобусы будут уходить в 8:45,10:15 и 11:45.
Льготный автобус будет ездить ежедневно.
От сквера он будет уходить в 7:15, 8:50, 10:30 12:10, 15:30, 17:10.
Обратно от литвиновского кладбища льготный автобус с 3 декабря выезжает в 8:00, 9:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00
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