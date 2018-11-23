Ямы на дороге в Думиничском районе выровняли грейдером

23.11.2018 15:32 198

Подъездная от трассы М3 дорога в деревне Кожановка Думиничского района оказалась в неудовлетворительном состоянии, сообщила в пятницу, 23 ноября, результаты проверки пресс-служба областной прокуратуры. На дороге были неровности, колейности, промоины и просадки. Ездить по этой «трассе» было затруднительно. В результате после вмешательства прокуратуры дорогу прогрейдировали.



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