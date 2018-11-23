Пострадавшей в Чернобыле заставят выдать жилищный сертификат

23.11.2018 13:22 120

Обнинской пенсионерке, подвергшейся воздействию радиации при катастрофе на чернобыльской АЭС, неправомерно отказались выдавать сертификат для улучшения жилищных условий, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Женщине отказали, посчитав, что она не правильно внесла сведения и не написала о дочери. При этом дочь у пострадавшей взрослая, у нее своя семья, хотя и живет в одном помещении с матерью. Жилищный сертификат пенсионерка просила только на себя.

Калужский областной суд присудил выдать женщине необходимый для улучшения условий документ.