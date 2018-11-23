Два серьезных ДТП произошло в области за день

23.11.2018 12:37 212

В четверг, 22 ноября, в Калужской области произошло 2 ДТП в которых пострадал один человек и один погиб.

Инспекторы также оформили 37 аварий в которых пострадало только железо, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За день в регионе оштрафовано более 2,3 тысяч нарушителей. Из них 11 нетрезвых водителей, 45 — с грязными номерами, 17 — перевозили детей не по правилам, 63 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.