Москвич решил выпить с незнакомой компанией и лишился денег

23.11.2018 08:54 517

Житель Москвы ночью приехал в Балабаново, разговорился на станции с незнакомым мужчиной и предложил выпить вместе, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областного УМВД.

У проходящей мимо женщины они спросили, где тут уютное кафе. Дама не только показала подходящее заведение, но и согласилась составить компанию.

В кафе москвич заказал всем шашлык, пиво и коньяк, показав наличку в кошельке. Потом он даже дал даме свой кошелек, чтобы она сходила в соседний магазин за сигаретами. В этот момент она заметила в бумажнике две пятитысячные купюры.

Когда приезжий оставил кошелек без присмотра, женщина вытащила из него деньги.

Уходя из кафе пострадавший обнаружил, что остался без финансов и обратился в полицию. Воровку вычислили по показаниям свидетелей. Деньги она успела потратить.