Спасатели тренировочно потушили завод в Воротынске

23.11.2018 07:00 118

Учения по тушению пожара прошли на воротынском заводе по производству упаковочных материалов, сообщила в четверг, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В тренировке участвовали 20 спасателей и 4 спецмашины.

Пожарные вместе с сотрудниками отработали действия в случае ЧП, потренировались оказывать помощь пострадавшим и изучили помещения, чтобы лучше в них ориентироваться в случае возгорания. Учения прошли успешно.