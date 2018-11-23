Калужский участковый стал одним из лучших в стране

23.11.2018 08:00 138

Калужский полицейский Тимур Нурбагандов занял второе место во всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый», сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного УМВД.

За него отдали голоса около 25 тыс жителей страны.

Участковый за победу в конкурсе получил медаль МВД России «За доблесть в службе», почетную грамоту и ценный подарок

Тимур Нурбагандов работает участковым уже 14 лет. Его отец и старший брат тоже служат в органах внутренних дел и после школы Тимур пошел по их стопам. Служит он в деревне Кривское Боровского района.