«Восьмерки»-троллейбусы встали из-за ДТП

22.11.2018 15:03 604

В четверг, 22 ноября, произошло ДТП на калужской улице Глаголева в районе дома №52. В аварии не участвовал общественный транспорт, но из-за столкнувшихся машин оказалась перегорожена улица и троллейбусы №8 не могли проехать с 13:55, сообщается в официальной группе управления «Калужского троллейбуса.



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