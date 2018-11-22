Бешеную лису сбили в Жиздринском районе

22.11.2018 14:11 400

В четверг, 22 ноября, лаборатория подтвердила, что убитая в деревне Улемец Жиздринского района лиса была бешеной, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Животное несколько дней назад сбила машина.

В населенном пункте планируется привить от бешенства домашних животных. При подозрительном поведении зверей требуют изолировать и немедленно вызывать ветеринарного врача.