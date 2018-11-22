«Кванториум» планируют открыть 13 декабря

22.11.2018 13:46 957

Детский технопарк «Кванториум» откроют в Калуге в единый всероссийский день открытия детских технопарков, 13 декабря.

Сейчас в здании на Салтыкова-Щедрина идет ремонт. На объекте демонтированы старые конструкции, заменены окна и кровля, утеплены стены. Обновляется система отопления и отделываются внутренние помещения, сообщила пресс-служба калужской горуправы.

Здание укомплектовывается современной мебелью, техникой и оборудованием.

«Кванториум» создается для ранней подготовки инженерных кадров. Его базовое направление — проектная деятельность. Свои идеи дети смогут довести до логичного завершения на 3D-принтерах и сканерах, станках для лазерной гравировки, вакуум-формовочной машине, портале плазменной резки.



