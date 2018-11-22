Инвалида 1 группы оставили без воды на 5 месяцев

22.11.2018 12:45 346

С июня по ноябрь была сломана колонка, которой пользуется воспитывающая сына-инвалида 1 группы жительница деревни Долгое Мосальского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 22 ноября.

В результате холодной воды не было. Но плату а использование колонкой не пересчитали.

Сейчас колонку починили и холодная вода у дома вновь есть. А вот пересчитали ли счета не уточняется.