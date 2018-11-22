Калужанин оплатил 28 штрафов, чтобы продать машину

22.11.2018 12:03 403

Житель Калуги задолжал около 30 тысяч рублей за 28 штрафов ГИБДД, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного управления судебных приставов.

У мужчины было две машины. На обе вынесли запрет на регистрационные действия. Поэтому когда он решил продать одну, то был вынужден прийти к приставам и оплатить задолженность по штрафам.

После этого дело закрыли, а запрет на продажу сняли.