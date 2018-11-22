Хвастовичские села недостаточно поддерживали предпринимателей

Нарушения закона о поддержке прав предпринимателей нашли при проверке в Хвастовичском районе, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.
В пяти селах: Хвастовичи, Бояновичи, Красное, Еленский и Кудрявец не обеспечили информационную поддержку малых и средних предпринимателей. На сайте не было информации о реализации соответствующих программу в поселениях, о количестве работников предприятий, о товарах, которые производят предприниматели, о финансово-экономическом состоянии субъектов и т. д.
Ответственных наказали. Информацию внесли.
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