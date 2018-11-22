Мужчина обокрал спящего на газоне собутыльника

22.11.2018 10:44 118

Двое мужчин в Балабаново приняли изрядную дозу алкоголя и отправились на прогулку, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного УМВД.

В местном парке они пристали к мирно спящему на скамье гражданину. Они его разбудили, чтобы предложить сообразить на троих. Но мужчина почему-то не обрадовался предложению, ударил одного из гуляющих кулаком в лицо и ушел.

От удара нетрезвый гуляющий упал на газон и через некоторое время уснул. Его товарищ снял у него с плеча матерчатую сумку и удалился. В сумке он нашел 4 тысяч рублей, банковскую карточку и вещи.На украденные деньги вор купил еду и бутылку портвейна, которую выпил в одиночестве.

Проснувшийся потерпевший пошел в полицию. Оперативники изъяли личные вещи ограбленного и часть денег.

Вора будут судить по статье «кража».