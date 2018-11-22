Более 70 пешеходов-нарушителей оштрафовали за день

22.11.2018 13:07 365

Инспекторы ГИБДД за среду, 21 ноября, оштрафовали более 5,4 тысячи нарушителей, из них 70 — пешеходы, которые переходили дорогу не по правилам. 10 наказанных водителей были пьяны, 36 ехали с нечитаемыми номерами, 19 — везли детей не по правилам.

За день в области произошло одно серьезное ДТП в котором пострадал один человек, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оформили 44 столкновения с материальным ущербом.