Форд упал с моста через Протву

22.11.2018 08:47 421

В четверг, 22 ноября, автомобиль «Форд фокус» упал с моста через рек Протву в деревне Вашутино Боровского района.

ДТП произошло ночью в 1:26. Судя по фото с места ЧП, машина после падения оказалась на мелком участке реки.

В результате пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.