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Лже-соцработники ограбили Обнинского пенсионера на 120 тысяч

22.11.2018 08:41 0 239
Лже-соцработники ограбили Обнинского пенсионера на 120 тысяч

Обнинский пенсионер впустил в квартиру двух незнакомых женщин, которые представились работницами социальной службы, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Незнакомки сообщили дедушке о денежной реформе и попросили показать деньги, которые есть в доме. Доверчивый пенсионер так и сделал. Одна из обманщиц пересчитала купюры — 120 тысяч рублей — и вернула их старику, который спрятал их обратно. Затем «соцработницы» ушли, пообещав выслать приглашение для обмена денег.

Вечером пенсионер рассказал о грядущем обмене родственникам проверил хранилище денег и обнаружил, что финансы пропали.

Полицейские разыскивают обманщиц.


 


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