Людиновский грабитель, ударивший полицейского, предстанет перед судом

21.11.2018 17:53 177

В сентябре этого года нетрезвый житель Людиново пытался познакомиться с девушкой на автобусной остановке. Получив отказ, он выхватил у нее рюкзак и скрылся.

Девушка заявила в полицию и стражи порядка начали розыск грабителя. Вскоре они обнаружили мужчину сидящем в автомобиле в одном из дворов. Грабитель попытался скрыться, но въехал в стену, а при задержании стал сопротивляться и ударил полицейского в глаз.

Теперь ему придется ответить в суде за грабеж и насилие в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Калужской области.