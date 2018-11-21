Торговцу сувенирами дали два с половиной года строгого режима

21.11.2018 17:28 351

28-летний житель Уфы в апреле этого года продал калужанке сувенирную продукцию, выдавая ее за изделия, представляющие историко-культурную ценность, изготовленные из драгоценных металлов, сообщила 21 ноября пресс-служба прокуратуры области.

В общей сложности было продано не менее 176 поддельных сувениров на сумму более 90 тысяч рублей.

Мошенник на днях предстал перед судом, где получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима.