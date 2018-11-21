Торговцу сувенирами дали два с половиной года строгого режима

28-летний житель Уфы в апреле этого года продал калужанке сувенирную продукцию, выдавая ее за изделия, представляющие историко-культурную ценность, изготовленные из драгоценных металлов, сообщила 21 ноября пресс-служба прокуратуры области.
В общей сложности было продано не менее 176 поддельных сувениров на сумму более 90 тысяч рублей.
Мошенник на днях предстал перед судом, где получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима.
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