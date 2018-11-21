Четверо людиновцев ответят в суде за угоны и автомобильные кражи

21.11.2018 17:03 179

Четверо жителей Людиново в ближайшее время предстанут перед судом за автомобильные кражи и угоны, сообщила 21 ноября прокуратура Калужской области.

Следствие установило, что с мая по июль 2018 года обвиняемые совершали кражи из автомобилей и угоняли машины без цели хищения. Четыре раза украсть авто угонщикам помешали обстоятельства.

Прокуратура подчёркивает, что государственный обвинитель намерен в полном объеме поддержать предъявленное людиновцам обвинение в суде.