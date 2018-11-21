Лесоруба, вырубившего леса на полмиллиона рублей, оштрафовали на ту же сумму

21.11.2018 16:09 222

В Малоярославецком районе лесоруба оштрафовали на 500 000 рублей, сообщила 21 ноября пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечают в ведомстве, хозяин дачи подрядил индивидуального предпринимателя из Калуги на вырубку деревьев, растущих на границе его участка, так как опасался их падения.

Лесоруб, получив оплату, незаконно вырубил несколько дубов, берез, лип и осин, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

С учетом раскаяния подсудимого, признания им своей вины и возмещения государству в полном объеме суммы причинного ущерба, суд наказал его штрафом в 500 000 рублей.