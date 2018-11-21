Рыбаку, поймавшему мину, грозит пять лет и штраф в 100 тысяч

21.11.2018 16:00 830

Житель Сухиничей во время рыбалки выловил из воды минометную мину времен Второй мировой войны, сообщает 21 ноября пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина забрал мину с собой и хранил в машине до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Теперь рыбак ответит по уголовной статье о незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 000 рублей.