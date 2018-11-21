Нерадивого чиновника ворсинской администрации наказали прокуроры

21.11.2018 15:54 207

Жительница Ворсино пожаловалась в прокуратуру Боровского района на администрацию сельского поселения, сообщила 21 ноября пресс-служба ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, чиновник администрации не удосужился ответить в установленном законом порядке на обращение заявительницы по вопросу сброса сточных вод на землю.

По результатам проверки в отношении заместителя главы администрации возбудили дело об административном правонарушении (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и оштрафовали его на пять тысяч рублей.