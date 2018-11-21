Сегодня в Калуге проходит акция «Внимание, пешеход!»

21.11.2018 14:16 213

Сегодня, 21 ноября, в Калуге проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции выявят водителей, которые не пропускают пешеходов, а также несознательных граждан, переходящих проезжую часть в неустановленных местах и мешающих движению, сообщает ОГИБДД УМВД России по Калуге.



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