Любителей бездорожья приглашают на презентацию «Кубка Содружества»

21.11.2018 14:58 266

В 2019 году в России впервые стартует новый «Кубок Содружества», организаторами которого стали офф-роад клубы из девяти регионов страны.

Кубок, хоть и не носит официального статуса, является первым шагом к объединению любителей внедорожных соревнований.

Первый этап соревнований Кубка по трофи-рейдам состоится 9-10 марта 2019 года в Воронеже. Завершится Кубок 2-3 ноября в Калуге. Минимальный призовой фонд соревнований составит 200 000 рублей.

Презентация Кубка состоится 1 декабря в Калуге, в здании регионального отделения ДОСААФ по Калужской области по адресу улица Баррикад, 174, в 12:00.