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Пьяных водителей будут ловить на дорогах области 23 и 24 ноября

21.11.2018 13:53 1 356
Пьяных водителей будут ловить на дорогах области 23 и 24 ноября

23 и 24 ноября на дорогах федерального значения Калужской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции выявят и накажут водителей, севших за руль пьяными.

За 10 месяцев текущего года было поймано 943 нарушителя ПДД, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Зарегистрировано 18 ДТП с их участием. В этих авариях пострадали 18 человек и погибли 11.

Как показывает практика, наиболее аварийными днями недели стали суббота, понедельник, вторник и пятница.


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