Пьяных водителей будут ловить на дорогах области 23 и 24 ноября

21.11.2018 13:53 356

23 и 24 ноября на дорогах федерального значения Калужской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции выявят и накажут водителей, севших за руль пьяными.

За 10 месяцев текущего года было поймано 943 нарушителя ПДД, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Зарегистрировано 18 ДТП с их участием. В этих авариях пострадали 18 человек и погибли 11.

Как показывает практика, наиболее аварийными днями недели стали суббота, понедельник, вторник и пятница.