Школьников Хвастовичского района кормили просроченным мясом

22.11.2018 08:00 471

В начальной школе села Красное Хвастовичского района обнаружены просроченные мясные продукты, сообщает 21 ноября пресс-служба Комитета ветеринарии. Сотрудники ветконтроля продукцию изъяли, а владельцу предписали ее уничтожить. Кроме того, должностное лицо, допустившее наличие просрочки, оштрафовали на три тысячи рублей.



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